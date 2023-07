Tau, vacanze finite: via al ritiro

Vacanze finite. Oggi allo stadio di Altopascio il Tau si raduna e si ritrova per il primo giorno di lavoro in vista della stagione 2023-2024 in serie D. La preparazione si svolgerà, con i test atletici, al campo sportivo di via Rosselli. Diverse le amichevoli previste, tra cui quella del 10 agosto contro la Lucchese. Ci sarà anche una sgambata contro il Pontedera, altra compagine di serie C.

Ecco l’elenco dei convocati per l’avvio degli allenamenti agli ordini del nuovo mister Venturi. Portieri: Di Biagio, Donati, De Cicco, Taiti; difensori Bargellini, Vellutini, Quilici, Antoni, Zini, Biagioni, Wolf, Bernardini; centrocampisti: Meucci, Alessio, Capparella, Perelli, Manetti, Piccini, Bartelloni; attaccanti: Noccioli, Andolfi, Vuturo, Malva. Ci sono molti giovani poiché il direttivo tecnico e la società continuano a monitorare il mercato per possibili ulteriori innesti. Nel frattempo staff e squadra cominciano finalmente il lavoro sul campo. Il mercato è aperto fino a settembre anche se sarebbe sempre meglio avere tutti a disposizione dall’inizio.

Ma.Ste.