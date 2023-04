Tau, un gran colpo da Mancini Successo nello scontro diretto

Grosseto

0

Tau

1

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno (80’ Generali), Cretella, Ciolli, Bruni, Diambo (66’ Battistoni), Pasciuti (75’ Cesaroni), Gomes, Giustarini, Moscatelli. (A disp.: Cirillo, Ferrante, Caprioli, Veronesi, Messini, Scaffidi. All.: Cretaz.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio; Vannucci, Mancini, Cartano; Borgia, Antoni, Meucci, Pietrelli (86’ Cesaretti), Alessio (62’ Capparella); Villanova, (86’ Becucci), Carcani (76’ Pratesi). (A disp.: Filippis, Anzilotti, Innocenti, Quilici, Zini). All.: Favarin.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Rete: 68’ Mancini.

Note: angoli 5 a 9; ammoniti: Cretella, Giustarini, Alessio, Cesaretti, Mancini, Meucci.

POGGIBONSI - Il Tau Altopascio, sul neutro dello "Stefano Lotti", ha ragione del Grosseto, grazie alla firma di Mancini. Tre punti pesanti per il team di Favarin, davanti a un Grosseto che pure ha la migliore opportunità nel primo tempo per sbloccare: ma il tentativo di Diambo, con deviazione di Di Biagio si infrange sulla parte interna della traversa. Un’ occasione che sfuma d’un niente, anche se il predominio territoriale è del Tau, cui manca un rigore per un mani in area, non visto dall’arbitro, di Moscatelli.

Una superiorità che, per il collettivo di Favarin, si concretizza nella ripresa. Il Tau si avvicina al vantaggio: al 60’ serve l’ottimo intervento di Nannetti per impedire a Meucci, su angolo di Pietrelli, di siglare lo 0 a 1. La rete, però, è nell’aria e matura sugli sviluppi dell’ottavo corner del Tau. È di Mancini la deviazione vincente in tuffo. Lo stesso Mancini allontana sulla linea il pallone del pari di un Grosseto che, con l’ingresso di Cesaroni, sembra cambiare passo.

Cretaz tenta anche la carta del "baby" Generali, classe 2006. Sorvola su una spinta in area nei confronti di Giustarini il direttore di gara nel recupero, dopo che una ripartenza aveva permesso a Capparella, per il Tau, di arrivare a un passo dal raddoppio.

Paolo Bartalini