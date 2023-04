Tau, un cinismo da salvezza Quinto blitz esterno stagionale

Un successo di peso specifico gigantesco. Il quinto blitz esterno stagionale del Tau Altopascio,a dispetto delle due sole vittorie casalinghe, contro il Grosseto (si giocava a Poggibonsi, a porte chiuse, per la squalifica dello "Zecchini"), consente di mettere la freccia ed operare il sorpasso proprio sui maremmani. E di portarsi in vantaggio nei confronti diretti.

Superate anche Ostia Mare e Ponsacco, a tre giornate dalla fine gli amaranto sono decimi. Attualmente, quindi, al di fuori della zona play-out degli spareggi salvezza.

Una squadra cinica, quella amaranto, che ha approfittato delle assenze fra i "torelli" biancorossi e che ha saputo soffrire, colpendo al momento giusto e annichilendo ogni tentativo nel finale da parte del Grosseto.

Favarin, però, non si farà certamente prendere dall’entusiasmo, vista la sua esperienza. La zona calda, in fondo, è distante soltanto due punti: ne servono almeno sei per essere tranquilli. Adesso ci sono due match-point con il... servizio a disposizione, per dirla in gergo tennistico. Due partite in casa: contro l’Arezzo, domenica prossima (ma se i tifosi aretini richiederanno più di 150 biglietti si giocherà a Ghivizzano) e, successivamente, con il Poggibonsi. Due formazioni che non hanno molto da chiedere, ormai, a questo torneo.

Gli orafi del direttore generale Paolo Giovannini da Bagni di Lucca hanno già vinto matematicamente il campionato e sono stati promossi in "C". Il team della Valdelsa è già qualificato ai play-off, ma non fa sconti a nessuno, come dimostra la vittoria sull’Ostia Mare. In più i senesi vantano il miglior attacco del girone.

La chiusura il 6 maggio, a Piancastagnaio, al cospetto della Pianese, seconda, che non può più arrivare prima ed è già, anch’essa, nei play-off.

Massimo Stefanini