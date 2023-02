Tau: solo un punto per Favarin alla prima

TAU ALTOPASCIO

0

TERRANUOVA TRAIANA

0

TAU ALTOPASCIO: Filippis, Vannucci, Mancini, Quilici, Antoni, Alessio (45’ st Borgia), Gurini (26’ st Villanova), Pietrelli, Capparella (40’ st Carcani), Cesaretti, (40’ st Anzilotti), Diop. All.: Favarin.

TERRANUOVA TRAIANA: Scarpelli, Farini, Maloku, Bega, Cioce, Artini, Meucci, Massai, Vezzi (40’ st Schinnea), Benucci, Ceppodomo (15’ st Petrioli). All.: Calori.

Arbitro: Giordano di Grosseto.

Note: espulso 15’ st Bega; ammoniti: Quilici e Cesaretti.

ALTOPASCIO - Come poteva finire la sfida tra il terzo peggior attacco, quello valdarnese e la seconda peggior difesa, quella lucchese? A porte inviolate. Ed è stato proprio così, anche se gli ospiti possono recriminare per il penalty di Benucci parato da Filippis.

Il Tau ha fatto poco per vincere. La cura Favarin deve ancora produrre i suoi effetti. Un punto che muove la classifica, ma, in casa, contro una diretta concorrente in dieci per mezz’ora, ci si attendeva di più.

Primo tempo avaro di emozioni. Ghiotta chance per la Calori band al 28’, quando, su angolo, Massai, di testa, spedisce alto da due metri e, 9’ dopo, sbaglia Quilici: Ceppodomo, in diagonale, grazia il portierino di casa.

Al 13’ della ripresa fallo di Vannucci su Vezzi e, per il direttore di gara, è rigore. Proteste dei padroni di casa su dove si è verificato il fallo: dentro o fuori i sedici metri? Giordano indica il dischetto, ma Benucci si fa ipnotizzare da Filippis. Poi Bega deve arrangiarsi con Diop che, lanciato, finisce a terra. Rosso diretto per il numero quattro di Calori. Il Tau ci prova, ma finisce senza reti.

Massimo Stefanini