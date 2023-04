Tau, punti ‘vanificati’

Un sospetto ci fu anche al vecchio stadio "Friuli" (oggi "Dacia Arena"), a casa dell’Udinese, ai tempi di Zico. Porte che, forse, erano leggermente più basse. Invece in serie "D", girone "E", lo scorso 19 marzo, allo stadio "Fedini" di San Giovanni Valdarno, dove si è disputata la gara Sangiovannese-Grosseto (finita sul campo 1-1), erano più basse di almeno dieci centimetri. L’altezza, da regolamento codificato, è quella degli otto piedi del sistema imperiale britannico, corrispondenti a due metri e 44 centimetri.

Gli ospiti notarono l’anomalia, tant’ è vero che, per arrivare all’altezza regolamentare, si tentò persino di scavare un solco sulla linea del gol. Si cominciò con mezz’ora di ritardo e, alla fine, il derby finì in pareggio. I maremmani hanno presentato ricorso, accolto dalla Corte sportiva d’appello. Quindi 3-0 a tavolino ai torelli.

Una notizia che, purtroppo, rimbalza sul Tau Altopascio che, ironia della sorte, proprio domenica scorsa aveva compiuto l’impresa di andare a vincere sul neutro di Poggibonsi, a porte chiuse, 1-0 proprio contro il Grosseto.

Rispetto al risultato maturato al 90’, i maremmani aggiungono due punti, la Sangiovannese ne toglie uno alla sua classifica che diventa questa, partendo dal fondo: Montespaccato 28, Terranuova Traiana 31 ( le due compagini che, in questo momento, retrocederebbero in Eccellenza senza spareggi, direttamente). Poi Trestina e Città di Castello a 32, Ostia Mare a 34, Ponsacco e Orvietana 35; il Grosseto raggiunge il Tau a 36. Sangiovannese a 39, praticamente salva.

Attualmente, ai play-out, Trestina, Città di Castello, Ostia Mare e Ponsacco. Anche il Grosseto sarebbe stato dietro e, comunque, lo è, visto che gli amaranto sono in vantaggio nei confronti diretti (0-0 ad Altopascio e 1-0 Tau domenica scorsa). Casi di porte non regolamentari ce ne sono stati, anche in Lucchesia anni fa.

Mas. Stef.