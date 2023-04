Tau prova a fare lo sgambetto alla capolista Arezzo già promossa

Gurini infortunato e Alessio squalificato, con Diop che rientra in gruppo, anche se bisognerà attendere le decisioni di Favarin se schierarlo dall’inizio o a gara in corso: il senegalese, all’andata, appena arrivato, siglò la doppietta per il blitz altopascese in casa della capolista che, poi, ha vinto il campionato con tre giornate di anticipo. Altro successo per gli ex rossoneri Indiani e Paolo Giovannini, entrambi ex Lucchese.

Oggi, alle 15, a Ghivizzano, rimpatriata per Giovannini che è di Bagni di Lucca. Gara fondamentale per Mancini e compagni, soprattutto dopo la decisione del 3-0 a tavolino per il Grosseto nel match con la Sangiovannese per le porte più basse di quanto prevede il regolamento. Adesso amaranto e maremmani sono appaiati a quota 36, quando, appena una settimana fa, nello scontro diretto, la vittoria altopascese aveva sancito il sorpasso.

Il Tau ha dovuto giocare spesso in campo neutro; per questo ha inanellato solo due vittorie in casa in tutta la stagione: l’ultima ad Altopascio, l’8 gennaio, contro il Follonica Gavorrano.

Certamente l’avversario è di notevole lignaggio. Ritorno in serie "C" per la compagine orafa che ha stabilito diversi record: maggior numero di vittorie, 21 e miglior difesa, in ossequio al teorema per il quale per vincere i campionati bisogna prendere pochi gol. L’Arezzo, infatti, ha dominato soltanto con il terzo miglior attacco, con Poggibonsi e Pianese che hanno segnato di più. Il Tau deve fare punti in queste due gare casalinghe consecutive, con Arezzo (si gioca a Ghivizzano per la massiccia presenza di tifoseria ospite) e, domenica prossima, al ""Comunale di Altopascio, contro il Poggibonsi.

Chiusura il 6 maggio, a Piancastagnaio.

Massimo Stefanini