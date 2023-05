Tau: Maneschi confermato direttore tecnico

Ufficiale. Giovanni Maneschi è stato confermato come direttore tecnico dal Tau D. Un tassello fondamentale per il progetto della prossima stagione, propedeutico al Favarin bis, visto che, come da noi anticipato, il tecnico, a giorni, a meno di clamorose novità, annuncerà la seconda stagione in amaranto, stavolta dall’inizio, visto che è arrivato a Altopascio a nove giornate dal termine. A campionato in corso era arrivato anche Maneschi, a ottobre, quando stava scricchiolando la panchina di Cristiani; tant’ è vero che qualcuno pensò ad un Maneschi allenatore, ruolo in cui ha trionfato in molte piazze: da Mutigliano, a Cascina, ma anche a Montecatini.

"La professionalità e la competenza di Maneschi sono state fondamentali per uscire da una delicata situazione di classifica, con equilibrio e consapevolezza – scrive la società in una nota – ; quindi una figura dirigenziale apprezzata e stimata che proseguirà il suo lavoro per una crescita costante del progetto tecnico legato alla prima squadra. Maneschi è già al lavoro per la costruzione del Tau che parteciperà alla serie ‘D’ 2023-2024". Fin qui il club che ha apprezzato il lavoro dell’ex tecnico del Pontedelgigliosantalessio e che comincerà, con Maurizio Dal Porto, a plasmare la nuova compagine, magari evitando gli errori dell’estate 2022, visto che, a dicembre, la formazione è stata rifatta praticamente ex novo.

Martedì sera, intanto, cena sociale da ultimo giorno di scuola.

Massimo Stefanini