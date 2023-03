Tau in piena crisi Anche i rinforzi non incidono più

Perdere contro l’ultima in classifica (che in casa non vinceva dall’11 dicembre), dopo essere stati in vantaggio ed aver subito il gol del 2-1 quando gli avversari erano in dieci, rappresenta una mazzata per le ambizioni di salvezza di un Tau Altopascio che sta gettando alle ortiche punti importanti. La truppa di Favarin raccoglie la seconda sconfitta consecutiva e rimane in piena zona play-out. E meno male che il Poggibonsi ha fatto un bel regalo battendo il Città di Castello. Qualche assenza (Antoni, Borgia, Zini, Vannucci), ma non è una giustificazione e regalare ai capitolini, in inferiorità numerica, il successo è davvero un harahiri. Tau che detiene la quarta peggior difesa e che spesso finisce per andare in difficoltà contro squadre in dieci. Con il Terranuova Traiana andò bene per una grande parata di Filippis che neutralizzò un rigore.

La girandola di arrivi a dicembre sembrava aver portato benefici. Ma non incide più. L’esempio lampante è Diop: sei gol al suo arrivo e adesso non segna dalla gara con l’Orvietana del 22 gennaio. Domenica prossima sfida salvezza contro il Ponsacco.

Mas. Stef.