Tau fuori per ora dalla zona calda Matteoni nuovo direttore generale

Non vinceva in casa (anche se si è giocato a Ghivizzano per motivi di ordine pubblico) dall’8 gennaio. Sei punti contro la squadra che ha dominato il campionato: all’andata finì 2-1 con doppietta di Diop, al ritorno una "manita" rifilata al blasonato Arezzo che rimarrà negli annali della storia amaranto altopascese.

Il Tau ha maramaldeggiato, con un rotondo 5-0 pesantissimo che, unito al blitz di Grosseto, conduce la truppa allenata da Giancarlo Favarin in posizione più tranquilla.

Intanto i primi verdetti. Montespaccato, Città di Castello, Terranuova Traiana e Trestina non possono più raggiungere matematicamente Mancini e compagni. Il Tau, in questo momento, è decimo, al di fuori dei playout (ricordiamo che retrocedono direttamente in Eccellenza le ultime due; dal sedicesimo al tredicesimo posto ci saranno gli spareggi). Ma non bisogna mollare, perché tutte le dirette concorrenti hanno fatto risultato. Della serie, nessuno molla.

Ora bisognerà ritornare a vincere anche ad Altopascio, dove, domenica prossima, arriverà il Poggibonsi, terzo, già sicuro dei play-off, ma ancora a caccia di un buon piazzamento. Fattore "P" in prospettiva: Poggibonsi e Pianese i prossimi avversari.

Nel frattempo novità in organigramma: Maurizio Matteoni è il nuovo direttore generale, incaricato di coordinare tutti i comparti societari. Per il progetto Tau Academy, Giuseppe Stelluto sarà il direttore tecnico e Marco Grazzini il responsabile tecnico di campo. Il club amaranto è impegnato a 360 gradi: dallo sport, al sociale, passando per gli eventi e la formazione. Proseguiranno, infatti, con vigore gli impegni legati alla prima squadra e verranno implementati e potenziati i progetti Academy, Centro di Formazione e Scuola calcio 5-7 anni.

Massimo Stefanini