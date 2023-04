Tau deve vincere oggi sul campo di Ostia

Dopo la sosta recuperano Diop (che non segna dal 22 gennaio) e Antoni, Borgia è squalificato, mentre Zini e Meucci sono partiti con la squadra che, ieri pomeriggio, si è diretta verso il litorale laziale, dove, oggi, alle 14.30, allo stadio "Anco Marzio" (il quarto re di Roma), il Tau si gioca una fetta di salvezza di fronte all’Ostia Mare. Ma sia l’ex Lucchese sia l’ex San Donato Tavarnelle è molto probabile siano utilizzati nel match di giovedì 6 aprile, contro il Livorno.

I biancoviola romani sono un punto avanti agli amaranto di Favarin. Per l’Ostia peggior attacco del campionato: solo 22 reti realizzate, ma, paradossalmente, la quarta miglior difesa (la seconda considerando le gare casalinghe, dove la formazione capitolina ha totalizzato 19 dei 32 punti complessivi). Un fortino difficile da espugnare. Milani e Santarpia i due bomber della squadra, con quattro reti a testa.

Il team allenato da Fabrizio Perrotti è reduce da tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime quattro partite e non vince dal 19 febbraio: 2-0 al Seravezza. Rappresenta un po’ l’Empoli del Lazio, con un settore giovanile da fare invidia: è di queste ore l’interessamento del Lecce per il quindicenne Moruzzi e di molti club professionistici per i talenti dell’Under 17.

Il Tau deve fare risultato. Dopo i due pareggi interni con Terranuova e Ponsacco, quest’ultimo in rimonta, inframezzati dal ko con il Seravezza e dal blitz di Città di Castello, è necessario fare punti, anche perché il calendario è difficile: Livorno, Grosseto, Arezzo, Poggibonsi e Pianese di qui alla fine.

Massimo Stefanini