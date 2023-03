Tau con qualche cerotto oggi a Montespaccato

Out Zini (ne avrà ancora per diverso tempo), in dubbio Borgia, Antoni e Vannucci, possibile rientro del giovane portiere Di Biagio (l’eroe di Livorno la scorsa stagione, anche se partirà titolare l’ex "Primavera" dell’Empoli, Filippis). Questo il quadro per il Tau in vista della delicata trasferta di oggi a Montespaccato, frazione di Roma Capitale, XIII Municipio, tra via Boccea e l’Aurelia, nei pressi del grande raccordo anulare. Si gioca alle 14.30 allo stadio "Don Puglisi".

Una partita difficile. Quantunque i laziali siano ultimi, con il peggior attacco (terz’ultimo nelle gare casalinghe), ma con decima miglior difesa, si sono fatti rispettare da tutti. Tant’ è vero che gli azzurri capitolini sono reduci da quattro risultati utili consecutivi: blitz vincente a Grosseto e tre pareggi, l’ultimo, nell’ultimo turno, a Livorno. Inoltre, a sfavore della truppa di Favarin, c’è anche la legge dei grandi numeri: il Monte, infatti, non vince in casa dall’11 dicembre, quando superò il Trestina.

Dal punto di vista tattico l’allenatore ex Lucchese ha provato un interessante esperimento in settimana: Capparella regista più arretrato, in grado di assicurare fantasia ed estro a metà campo – qualità mancata con il Seravezza – , con Villanova e Diop di punta.

Leonardo Mancini (foto), il capitano, inquadra così il momento degli amaranto. "La sconfitta con il Seravezza – dice – ci ha lasciato l’amaro in bocca: sia perché avremmo voluto dare continuità alla bella vittoria esterna di Città di Castello, sia perché non meritavamo di perdere per quello che si è visto in campo. La classifica è veramente corta: una vittoria non ti mette in salvo e una sconfitta non ti condanna. Perciò dobbiamo affrontare ogni partita con la massima concentrazione e non fasciarci la testa, a partire dalla trasferta di oggi, dove dobbiamo arrivare con la mente libera, consapevoli di poter far bene".

"I punti di forza del Tau stanno nella cifra tecnica di questa rosa – chiosa il capitano – con tanti giocatori importanti per la categoria e un gruppo di giovani veramente valido".

Massimo Stefanini