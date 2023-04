Tau, come uno spareggio Sfida esterna al Grosseto

Un vero spareggio. Grosseto a quota 34, appena fuori dalla zona play-out, Tau a 33. Si gioca domani, a Poggibonsi, per la squalifica dello "Zecchini" per gli incidenti nella gara con il Livorno. Per la formazione di Favarin è indispensabile tornare dal "Lotti" con un risultato positivo.

Tutti a disposizione a parte Gurini: si sono, infatti, allenati in gruppo sia Zini che Diop (che non segna dal 22 gennaio), i lungodegenti della squadra. Diop comincerà dalla panchina.

I maremmani arrivano da una provvidenziale vittoria con il Flaminia: prima del successo pasquale, i torelli biancorossi avevano inanellato una sola vittoria nelle ultime nove gare giocate. Gli amaranto, invece, devono risolvere il problema di conservare il vantaggio, raggiunti sia con Ostia Mare sia con il Livorno, addirittura superati a Montespaccato. Servirà esperienza e calma per uscirne.

Qualità che possiede, con il suo carisma e la sua personalità, Matteo Borgia. "Il fattore psicologico, in questi frangenti, conta più di quello fisico e qualitativo. Dobbiamo – spiega Borgia – avere consapevolezza dei nostri mezzi e trasformarla in intraprendenza: con il Grosseto ci vorrà il coraggio di provare la giocata decisiva, senza nessuna paura. Nelle quattro partite che mancano alla fine del campionato, credo che sette punti sarebbero sufficienti per evitare i play-out, ma potrebbero bastarne anche sei, con qualche incrocio favorevole. Detto questo, pochi calcoli e tanta concentrazione".

"Credo – chiude Borgia – che abbiamo giocatori di qualità che possono fare la differenza. Abbiamo tutte le carte in regola per mantenere la categoria. L’importante è mantenere la consapevolezza nei propri mezzi, la certezza di essere un grande gruppo che ha dimostrato di potersela giocare con tutti".

Massimo Stefanini