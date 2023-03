Tau coglie il palo, il Seravezza il gol Successo pesante dei versiliesi

TAU ALTOPASCIO

0

SERAVEZZA POZZI

1

TAU ALTOPASCIO: Filippis; Mancini, Vannucci, Cartano (1’ st Carcani); Alessio, Meucci, Pietrelli (25’ st Villanova), Anzilotti (21’ st Quilici), Gurini; Capparella, Diop. All. Favarin.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini; Cavalli, M. Maccabruni, Mannucci, Ivani; Bedini (35’ st Manfredi), Granaiola (16’ st Monacizzo); Masini, Putzolu, Camarlinghi (25’ st Barachini); Benedetti (45’ st Sorbo). All. Amoroso.

Arbitro: Recupero di Lecce.

Rete: 7’ st Putzolu.

Note: ammoniti Alessio (T), Anzilotti (T), Diop (T), Manfredi (S) e Capparella (T).

ALTOPASCIO - Il Seravezza Pozzi centra l’ottavo successo stagionale in trasferta (su nove complessivi) e si avvicina alla salvezza. Tre punti pesantissimi per il team di Amoroso, dopo tre ko consecutivi. Per la squadra locale, invece, tutto da rifare, dopo il blitz di Città di Castello, con la stessa idiosincrasia per le gare casalinghe: gli amaranto (nell’occasione in completo bianco) non vincono al "Comunale" di via Rosselli dall’8 gennaio.

Pronti, via e clamoroso palo di Capparella, con una rasoiata di sinistro a rientrare che lascia Lagomarsini immobile e il montante che respinge. Tau più pimpante in avvio. Al 22’ è Gurini ad impegnare severamente il portiere versiliese. Guardinghi gli ospiti che, però, costruiscono due chances per passare: prima, su cross da destra, Camarlinghi, di testa, da due metri spedisce alto; poi bomber Benedetti mette a lato da una dozzina di metri. I padroni di casa sciupano un’ occasione monumentale al 32’, con Diop che, su cross di Alessio, colpisce male e non inquadra la porta.

Nell’intervallo Favarin modifica la scacchiera tattica, con l’inserimento di un’altra punta, Carcani, al posto del difensore Cartano. Meucci, al rientro, scala a fare il terzo in retroguardia. Il lampo vincente arriva subito in avvio di ripresa: la stoccata di Putzolu, anche deviata, finisce in rete. Il Tau ci prova in tutte le maniere; entra anche Villanova per una sorta di "3-3-4". Diop, di testa: para Lagomarsini. Ma gli ospiti non stanno a guardare: Masini di poco a lato al 22’ e grande parata di Filippis su Benedetti al 39’.

L’ultimo sussulto al 90’: in mischia capitan Mancini si divora l’1-1, calciando alto da pochi passi. Per il Tau quasi 300 minuti di astinenza in fatto di gol realizzati in casa. Per il Seravezza ottavo sigillo in trasferta.

Massimo Stefanini