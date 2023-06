Tau Altopascio, sfumata l’intesa al fotofinish Bartolini sceglie il Livorno di Favarin

Niente da fare. Acquisto saltato. Sembrava fatta per l’arrivo al Tau Altopascio di Daniele Bartolini, livornese, classe 1995, centrocampista, ex Ghiviborgo e Real Forte Querceta. Ad Altopascio, tra l’altro, avrebbe ritrovato mister Venturi, che lo ha avuto in diverse squadre. E invece all’ultimo momento Bartolini ha preferito accordarsi con la squadra della sua città, il Livorno, che sarà guidata tecnicamente proprio da un freschissimo ex Tau, come Giancarlo Favarin. In riva al Tirreno hanno notevoli ambizioni e il team labronico partirà in pole position per riguadagnare il mondo dei professionisti, la serie C. Il club del presidente Semplicioni intanto prosegue con calma il mercato, dopo i primi due arrivi ufficiali, quelli dell’attaccante Andolfi e del difensore Bernardini. L’obiettivo è partire con il ritiro il 24 luglio con la rosa già completata.

M.S.