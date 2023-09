Tau Altopascio, ecco il debutto Oggi in campo per la Coppa Italia

Ci siamo. Messe da parte le amichevoli, che comunque hanno fornito ottime indicazioni, il Tau Altopascio esordisce in gare ufficiali. Oggi alle 15, allo stadio Malservisi Matteini a Bagno di Gavorrano, in gara secca, gli amaranto sfideranno il Folgav, che sta per Follonica Gavorrano nel primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Curiosamente, nella passata stagione fu anche la prima giornata di campionato (i calendari per il torneo 2023-2024 dovrebbero uscire domani) e finì 3-1 per i metalliferi, mentre il team di Altopascio si impose al ritorno 2-1. Con Meucci, infiammazione ad un piede e Perillo out e qualche acciaccato (Zini, Odiannose, normali postumi della preparazione estiva), la formazione allenata da mister Venturi affronta un compito difficile: "I maremmani – spiega Venturi, - nella griglia di partenza del Gran Premio campionato, sono subito dopo il Grosseto, la favorita numero uno, il Livorno e le due retrocesse dalla C, San Donato Tavarnelle e Montevarchi. Noi dovremo essere compatti, solidi, organizzati. Non sono un grande amante delle partitelle estive, adesso vedremo i progressi fatti, mi attendo ad esempio passi avanti rispetto all’ultimo test con il Prato. Il nostro girone? Molto difficile. Le avversarie che dovremo fronteggiare sono quasi tutte toscane, quindi molti derby, senza contare che con le umbre è sempre stata battaglia. Dovremo fare un passo alla volta, proveremo a passare il turno ma non sarà facile". Arbitrerà Papi di Prato. Il mercato chiude il 15 settembre, il Tau è sulle tracce di una punta.

Massimo Stefanini