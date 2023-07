Tau Altopascio, Calcio: il mercato va avanti, ecco Bruzzo

Un centrocampista di qualità è già stato individuato mentre l’attaccante straniero sfuma. Il Tau calcio Altopascio, al lavoro da lunedì, sta completando l’organico per affrontare con minori patemi il secondo campionato della sua storia in serie D, la serie A dei Dilettanti. Ufficiale l’arrivo di Michele Bruzzo, centrocampista dai piedi buoni, classe 1999, uscito dal settore giovanile del Genoa e con trascorsi nei professionisti a Pontedera e Grosseto in Toscana ma anche nell’Avellino e nel Potenza. Nella passata stagioen era a Livorno. Sarà l’1 dietro le due punte, Capparella e mister X per il momento, con Noccioli e Andolfi pronti comunque ad entrare in campo. In mezzo Meucci, Alessio e Perillo, in difesa Vellutini, Zini, Bernardini e Antoni o Quilici da destra a sinistra (con Biagioni anche lui potenziale titolare) ed ecco il 4-3-1-2 di mister Venturi che non potrà contare, invece, sull’attaccante dell’Aglianese Mirval, classe 1996.

L’accordo non è stato raggiunto. Il dirigente dell’area tecnica Giovanni Maneschi e il ds Maurizio Dal Porto nel giro di pochi giorni porteranno a disposizione del tecnico un centravanti. Intanto il lavoro sul campo prosegue e, anzi, verrà intensificato. Il 10 agosto amichevole con la Lucchese.

Ma.Ste.