Tau a Piancastagnaio Ma pensa già al futuro

Clima da ultimo giorno di scuola per il Tau Altopascio che ha mantenuto la permanenza in serie "D" con un turno di anticipo. La trasferta con vista sull’Amiata, a Piancastagnaio, al cospetto della Pianese (anche in serie "C" due stagioni fa), non ha nulla di "vivo" a livello agonistico. Tau salvo e bianconeri pianesi secondi che, però, per avere la certezza del posto d’onore, dovranno fare almeno un punto.

Hanno tre punti di vantaggio sul Poggibonsi, ma, in caso di arrivo in parità, il team della Valdelsa sarebbe avanti nella differenza reti degli scontri diretti per un gol (un successo per parte). Pianese che è reduce da un pareggio e due ko. All’andata finì 2-2, dopo il doppio vantaggio senese. Pianese che affronterà la post season nella quarta serie, inutile prolungamento di una stagione finita, visto che chi vincerà non passerà di categoria.

Negli amaranto mancherà Cartano, squalificato. Lo sostituirà Zini, arrivato ad Altopascio infortunato e che non si è praticamente mai visto. In settimana Mancini e compagni hanno sostenuto un’ amichevole contro il Pontedera, perdendo per 2-1.

Il Tau, nella settimana prossima, potrebbe ufficializzare, come da noi anticipato, la conferma di Favarin per progettare il prossimo campionato con maggiori ambizioni.

Massimo Stefanini