Tau a Città di Castello E’ scontro salvezza

Si affrontano le terze peggiori difese del campionato, dietro a Ponsacco e Trestina. Con entrambe 33 reti incassate, Città di Castello, 30 punti, a metà classifica e Tau Altopascio, 27 punti, in zona play-out, si sfidano in una gara dal peso specifico notevole. Favarin dovrà rinunciare a tre pedine fondamentali, tutte per infortunio: Zini, problemi a una caviglia, ne avrà per un mese ancora; non recupera nemmeno Meucci e si ferma Borgia.

Gli umbri sono reduci da un periodo di flessione: un solo punto e zero reti messe a segno nelle ultime tre gare. Allo stadio "Bernicchi" sicuramente un match difficile. Il club tifernate dell’Alta Valtiberina ha pure una storia interessante: protagonista nell’allora serie "C2". Si ricorda un doppio confronto con la Lucchese nella stagione 1979-’80, con uno 0-0 in provincia di Perugia e un 2-0 rossonero al "Porta Elisa".

Uno dei protagonisti sarà il centrocampista Edoardo Antoni. "In questo campionato abbiamo capito che non sono concesse distrazioni o passi falsi: la classifica – afferma – è corta e le squadre in lotta per la salvezza trovano punti con continuità. Sono certo che l’obiettivo sia alla nostra portata, ma dobbiamo continuare a lavorare duramente e non sbagliare gli appuntamenti decisivi. La vera nostra forza sta nel collettivo: un gruppo sano e compatto. Un valore aggiunto, favorito dall’ambiente e dalla gestione della società e dalla dirigenza che, fin dal mio arrivo qui, quattro anni fa, ho potuto apprezzare per la professionalità e l’ambizione di crescita".

"Il cambio in panchina – conclude – potrà sicuramente dare una scossa, ma posso avere solo parole positive per Cristiani che ha dimostrato competenza e ottima capacità di gestione del gruppo. Purtroppo è sempre l’allenatore a pagare".

Massimo Stefanini