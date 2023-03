Tau a caccia della seconda vittoria dell’era Favarin: arriva il Seravezza

Tau decimato per il derby di oggi, ore 14.30 allo stadio di Altopascio, contro il Seravezza. Mister Favarin dovrà fare di necessità virtù. Rientra soltanto Meucci, mentre Zini ne avrà ancora per due-tre settimane per un problema ad una caviglia. Out anche Borgia. A questi si aggiungono pure Mancini e Antoni che si sono bloccati venerdì e che sono in dubbio. Si proverà a recuperarli fino all’ultimo. Cesaretti, invece, è squalificato.

E’ la prima delle famose nove finali di cui il tecnico ex Lucchese ha parlato domenica scorsa, dopo il blitz vincente di Città di Castello. Oltre che una sfida sentita (basti ricordare il pirotecnico 2-2 dell’andata con un finale incandescente e input agonistici assai sollecitati, per utilizzare un eufemismo), è fondamentale per la classifica. Versiliesi a quota 31 e amaranto a 30, divisi da una sola lunghezza, entrambe fuori dalla fascia play-out, ma in un girone dove ci sono le ultime quattro leggermente attardate (ma tutte in corsa) e sette compagini in due punti a cavallo della zona spareggi, si capisce come ogni vittoria varrà doppio di qui alla fine delle ostilità.

I versiliesi, reduci da tre sconfitte consecutive, hanno un rendimento davvero strano, anomalo, anche statisticamente. Hanno vinto sinora 8 gare complessivamente, di queste ben sette in trasferta (solo Arezzo e Pianese fanno meglio con 8) e per questo sono da temere. Intanto la partita del 16 aprile Grosseto-Tau non si giocherà nel capoluogo maremmano poiché lo stadio "Zecchini" è stato squalificato fino al 30 maggio. Partita in campo neutro e a porte chiuse. Con il Seravezza, arbitrerà il signor Recupero. Tau che nel prossimo turno se la vedrà in trasferta con il Montespaccato e successivamente al "Comunale" arriverà il Ponsacco. E’ la fase decisiva del torneo e non bisogna più sbagliare. Il Tau, tra l’altro, non vince in casa dalla prima di ritorno.

Massimo Stefanini