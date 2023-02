Tanti bambini per la nuova pista a Castelnuovo

Alla presenza dell’assessore allo sport del comune di Castelnuovo, Carlo Biagioni, si è svolta presso la rinnovata pista dello stadio "Nardini" una manifestazione promozionale di atletica leggera per le categorie giovanili, organizzata dal Gs. Orecchiella Garfagnana e nello stesso tempo una sorta di simbolica inaugurazione della nuova pista di atletica. Si sono infatti conclusi i lavori di ripristino del manto della pista di atletica e delle pedane del salto in lungo in questo impianto, realizzato nel 1986, che presentava i segni del tempo con usura e deterioramento diffusi.

L’amministrazione, con l’utilizzo degli specifici finanziamenti per lo sport e il sostegno del Coni, ha riportato l’impianto in condizioni ottimali per un utilizzo in sicurezza. Il Gs. Orecchiella Garfagnana da diversi anni realizza con successo il progetto "Ragazzi in gamba", che può essere considerato una vera e propria "Scuola di atletica leggera" giovanile, con i corsi di avviamento allo sport rivolti a bambini ed adolescenti, dai 5 ai 15 anni di età provenienti da tutta la Garfagnana. Nell’ambito di tale progetto il gruppo garfagnino ha organizzato pertanto una giornata di sport per tutte le categorie Esordienti denominata "Corriamo insieme 2023", con prove articolare sul triathlon, i 50 metri sprint, il salto in lungo e il lancio del vortex, i tre pilastri dell’ atletica giovanile: correre, saltare e lanciare. Ai nastri di partenza delle tre discipline si sono presentati ben 52 giovanissimi atleti del Gs Orecchiella, sotto la direzione dal tecnico Luigi Bertolini e dal dirigente Adolfo Micchi, e del gruppo Marciatori di Barga, accompagnati dai tecnici Vinicio Bertoli e Luigi Cosimini.

Al termine la premiazione di tutti i ragazzi e le ragazze presenti, con un piccolo ricordo della giornata, in relazione al carattere promozionale della manifestazione.

Dino Magistrelli