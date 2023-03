Tanti al di sopra della sufficienza Fabbrini decisivo

CUCCHIETTI: 6. Poco impegnato. Niente da fare sul rigore di Paloschi. QUIRINI: 6,5. Il giovanotto non perde un contrasto. Nella ripresa si propone anche in attacco. Tra i migliori. TIRITIELLO: 6,5. E’ un po’ ingenuo nel contrastare dentro l’area Favalli, causando i rigore; ma poi, rimedia, per così dire, realizzando in mischia il gol del giusto pareggio.

BENASSAI: 6. Prende un’ ammonizione dopo pochi minuti che ne condiziona il rendimento.

VISCONTI: 6,5. Prima fa il laterale difensivo a sinistra con alterne fortune; decisamente meglio quando passa a centrocampo. Potrebbe segnare, ma calcia in corsa con il destro che non è il suo piede migliore.

TUMBARELLO: 6,5. Un gran bel primo tempo, poi cala nel finale, ma è ancora una volta sugli scudi.

FRANCO: 6,5. In mezzo al campo ci mette grinta e decisione. E’ il solito lottatore che conosciamo su tutti i palloni.

DI QUINZIO: 6. Non ha ancora il passo giusto e fa fatica a liberarsi dell’avversario.

RIZZO PINNA: 6. Buona la fase iniziale, poi è poco reattivo.

PANICO: 6,5. Fa la "guerra" con tutti. In pieno recupero c’è anche lui, al fianco di Tiritiello, sul cross che porta al pari.

BRUZZANITI: 6. E’ meno incisivo di altre volte. ALAGNA: 6. Entra subito in partita e accompagna l’azione d’attacco. FABBRINI: 6,5. E’ una spina nel fianco della difesa senese. Insiste anche meno nel dribbling. Prestazione di personalità.

ROMERO, MASTALLI e D’ALENA: sv. Pochi minuti.

