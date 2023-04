Super Miccoli trascina Gesam al successo

GESAM GAS & LUCE

73

AKRONOS MONCALIERI

54

GESAM : Cappellotto ne, Treffers 4, Natali 9, Tulonen ne, Parmesani ne, Bocchetti 6, Miccoli 16, Valentino ne, Gilli 4, Frustaci 2, Morrison 22, Lisowa-Mbaka 10. T2 1633 (49%); t3 928 (32%); tl 1419 (74%); rimbalzi 43 (Miccoli 15), assist 16 (Morrison 5). Allenatore Andreoli.

MONCALIERI: Tagliamento18, Sagerer 2, Ar. Landi, Reggiani 7, Al. Landi ne, Katshitshi 8, Westbeld 12, Mitchell 4, Salvini, Jakpa ne, Giacomelli 3. T2 1644 (36%); t3 517 (30%); tl 79 (78%); rimbalzi 37 (Westbeld 10), assist 14 (Reggiani 3). Allenatore: Spanu.

Arbitri: Chersicla, Tirozzi, Ferrara.

Parziali: 13-11, 34-28, 56-48.

Novello Sisifo (il personaggio mitologico greco condannato a rotolare un masso in vetta ad una montagna cadendo indietro poco prima del traguardo) Gesam si complica la vita più e più volte, per poi trovare il bandolo della matassa e chiudere in scioltezza, portando a casa la vittoria che vale gara 3 venerdì prossimo a Moncalieri.

Con Gilli e Miccoli sugli scudi ed una Que Morison concreta oltremisura, Lucca soffre i primi due quarti e, soprattutto, non ha passaggi a vuoto per tutti i 40’. Solita partenza intonata di Gesam Gas & Luce che fa 5-0 in 3’51“ con Giulia Natali particolarmente ispirata che mette anche una tripla sulla metà del tempino per 8-2 interno. Al quel punto Le Mura si ferma e il pubblico sugli spalti trattiene il fiato per la paura di un altro black-out delle giocatrici. Ne approfitta Moncalieri che mette un parziale di 9-0 in 3’ e si porta avanti 11’-8. Finale tutto Miccoli, e Gesam vince 13-11 un quarto difficile.

Dopo il primo riposo la crisi continua ed una Tagliamento nell’inedito ruolo di centro punisce le biancorosse. 21-15 dopo 2’48“. Quando Gesam riprende a giocare, trova Lisowa che recupera palloni e mette anche un’inedita tripla e Morrison che, come sempre, si costruisce da sola le occasioni. 7-0 il parziale e Lucca torna avanti 22-21 per allungare nel finale del tempino e andare al riposo lungo sul +6, margine non rassicurante, ma psicologicamente importantissimo.

Al ritorno in campo si gioca sul filo dell’equilibrio, infatti Gesam vincerà il quarto di 2, portando il vantaggio ad 8 punti a 10’ dalla fine. Cade il mondo addosso quando, dopo 8’12“ Miccoli, fin lì la leader che Lucca cerca, fa il quarto fallo. La sostituisce una Gilli estremamente positiva, che non fa rimpiangere la capitana.

In apertura di ultimo periodo gli ultimi sussulti di Moncalieri sono affidati a Tagliamento, top-score della gara e a Westbeld ma, di là, Morrison buca la retina con costanza e Lisowa mette le mani su tantissimi palloni, sporcando le linee di attacco piemontesi.

Tra l’altro la belga mette anche un 22 da oltre i 6.75, inedito per una giocatrice che, fino a qui, non era accreditata come una tiratrice seriale. Finisce in gloria qua ed anche a San Giovanni Valdarno, dove le padrone di casa battono Faenza rinviando a gara tre anche l’altro play-out.

Antonio Piscitelli