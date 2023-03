Striscioni in molte rotatorie della città Invito-appello dei tifosi ad andare allo stadio

L’importanza del match contro l‘Ancona, è testimoniata da due interessanti iniziative. Da una parte la società con l’iniziativa "gioventù rossonera" (1 euro il biglietto di curva Ovest o di gradinata per i ragazzi da 10 a 16 anni compiuti), i tifosi dall’altra con l’affissione di grandi striscioni apparsi in molte rotatorie della città con l’invito-appello a venire numerosi allo stadio a sostenere la squadra. Se da un lato servirà una prestazione super da parte di Tiritiello e compagni, dall’altro sarebbe bello rivedere almeno la Ovest piena come ai vecchi tempi. Lo merita la squadra di Maraia che, in campo, ha sempre dato il massimo. Una bella risposta da parte della tifoseria, soprattutto quella giovane, darebbe una spinta in più alla squadra.

Emil pelle