Spianate battuto nel posticipo

Con il girone "A" di Terza Categoria, andato in archivio, l’attesa, adesso, è sul finale di stagione del girone "B", dove i giochi sono più che mai aperti, a quattro giornate dal termine. Nel posticipo della ventiseiesima giornata il Bargecchia ha battuto in casa lo Spianate per 1 a 0.

La nuova classifica: Sporting Camaiore 59; Massarosa 57; Pieve San Paolo 53; Valfreddana 44; Vorno 43; Bargecchia, Atletico Viareggio 42; Spianate 38; San Lorenzo 35; Stiava 29; Calcistica Popolare Trebesto 18; Sant’Alessio 16; Angelo Bellani 14; Filettole 12; Altetico Marginone 4.

Sabato prossimo si giocherà la ventisettesima giornata, dove non mancheranno scontri diretti.

Per quanto riguarda il girone "A" si dovrebbe disputare anche la semifinale tra Atletico Castiglione e Piazza "55" in campo neutro, per capire chi andrà ad affrontare, in finale, il Ghivizzano, arrivato secondo, alle spalle della capolista Diavoli Neri Gorfigliano che ha staccato il biglietto per approdare direttamente in Seconda categoria.

Alessia Lombardi