Spazio per solo un centinaio di tifosi rossoneri. I prezzi

Saranno un centinaio i tifosi rossoneri che potranno seguire la squadra a Carrara in occasione della partita contro il Sestri Levante, occupando il settore della curva ospiti. I biglietti si possono acquistare presso il circuito ETES che sarà attivo fino alle ore 19 di oggi. Il giorno della gara saranno aperti i botteghini dalle 17.30 per la vendita di tutti gli altri settori. Questi i prezzi: tribuna centrale intero 18 euro e ridotto 15 euro; tribuna laterale intero 12 euro e ridotto 8 euro; settore ospiti intero 12 euro. Per i tifosi rossoneri che vorranno assistere alla gara in tribuna è consigliabile l’acquisto del biglietto settore dispari.