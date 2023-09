Sorteggiati i Calendari di Serie D, Grandi Aspettative per il Tau Altopascio e il Ghiviborgo

Sono stati sorteggiati ieri i calendari del prossimo campionato di Serie D, che per la Lucchesia vedrà in campo il Tau Altopascio e il Ghiviborgo, entrambe imoegnate nel girone E. Nonostante due calendari non semplici, specialmente in avvio, c’è grande aspettativa per le due squadre in vista della nuova stagione. Per rimanere aggiornato e conoscere tutti gli accoppiamenti, le date delle partite più sentite e degli scontri più accesi, scanerriza con il tuo cellulare il QR code sopra riportato, per poter leggere e consultare il tabellone completo della Serie D.