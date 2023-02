Sorensen, il vichingo Campione grazie a Fanini

Per tutti il "vichingo". Con una serie di vittorie nelle classiche, ma anche tappe al Giro e al Tour de France: una carriera fantastica, costellata da ben 66 vittorie. Rolf Sorensen è stato un grande campione e siccome adesso i danesi vanno di moda, è giusto ricordare che fu lui l’apripista e che lo fece correndo per lo scopritore di talenti per antonomasia, il lucchese, anzi capannorese, Ivano Fanini.

La Danimarca, come l’Olanda e il Belgio, ha la bicicletta nel dna dei suoi abitanti, ma, a differenza di valloni, fiamminghi ed eredi dei seguaci di Guglielmo d’Orange che hanno sempre espresso campioni, a Copenaghen e dintorni il velocipede è una forma di cultura, più che strumento per vincere. E’ stato Fanini a trasformare Sorensen in un vincente. Frequentava il liceo ad Helsinge, nella contea di Frederiksborg; fu letteralmente strappato agli studi dalla sua grande voglia di emergere nel ciclismo.

Per sfondare nel mondo delle due ruote il sistema migliore era trasferirsi a correre in Italia o in Belgio, dove c’erano le squadre più forti. Nelle categorie giovanili si esprimeva con successi a ripetizione e tempi rilevanti, soprattutto nelle crono individuali. Tutto ad un tratto i suoi sogni cominciarono a diventare realtà. Grazie a Ole Ritter, arrivò da Fanini. Il suo movimento ciclistico era, nei primi anni ottanta, uno dei più importanti a livello nazionale. In questa sfrenata passione tutti si adoperavano per far sentire a proprio agio i ciclisti. Si vedeva che il giovane Rolf aveva talento e, tra l’altro, dimostrava una straordinaria passione che coltivava dalla prima infanzia.

Nelle categorie dilettantistiche era forte allo sprint, ma resisteva anche sulle salite più dure e con un pregio particolare: mantenere alta l’andatura nel finale di gara. Anni di successi festeggiati ogni volta nella frazione di Segromigno in Piano, dove aveva luogo la sede storica delle squadre di Fanini.

Nel 1987 fu la Remac, lo sponsor abbinato a Fanini (foto) a trascinare alla definitiva esplosione del biondone danese che, prima si aggiudicò il "Grand Prix Cerami" e, poi, da dominatore la "Tirreno-Adriatico". Vinse la sesta tappa nella cronometro individuale di San Benedetto del Tronto (con la bici preparata da Michele Fanini) e, poi, la classifica finale. Sbocciò una stella, costruita ed alimentata dall’intuizione, dalla passione e dalla competenza tecnica di Ivano Fanini che, per la prima volta, vedeva un suo ciclista contendere il successo ai grandi del ciclismo mondiale.

Nel prosieguo della carriera Sorensen si aggiudicò una "Liegi- Bastogne-Liegi", la "doyenne", un Giro delle Fiandre, una tappa al Giro d’Italia nel 1995 (l’edizione che lo premiò anche quale atleta più combattivo), due tappe al Tour de France (1994 e 1996), dove vinse anche due tappe a cronometro a squadre e, sempre alla "Grand Boucle", indossò, a Chassieu, la maglia gialla nel 1991.

Diversi i ciclisti danesi che hanno avuto successo alle dipendenze del patron lucchese: come Jesper Worre, Pedersen, Petersen, Jens Veggerby, Jorgen Marcussen, Lillot, Eriksen, Nicolaj Bo Larsen ed altri. Ma nessuno mai quanto il "vichingo".

Massimo Stefanini