Sono bastate 3 gare: Castelnuovo esonera mister Contadini in Promozione

Riccardo Contadini, castelnuovese, già giocatore e poi allenatore del Castelnuovo, da ieri non è più alla guida dei gialloblu nel campionato di Promozione. Il comunicato della società è formale ed elegante come in circostanze del genere, come un amore che appassisce, prima di essere del tutto sbocciato.

"Dopo i primi risultati negativi, l’eliminazione in Coppa Italia e la pesante sconfitta all’esordio di campionato - si legge nelle poche righe inviate alla stampa - la società ha preso la decisione di esonerare l’allenatore Riccardo Contadini. La decisione è stata presa dopo ampie consultazioni interne e, nel frattempo, sono stati avviati alcuni contatti per la sua sostituzione alla guida della prima squadra. Al momento non ci sono notizie ufficiali, né indiscrezioni. La società coglie l’occasione per ringraziare Contadini per il lavoro svolto fino ad oggi, per l’impegno e la professionalità dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della carriera di allenatore".

Gli allenamenti, in questa settimana, come ci conferma il presidente Francolino Bondi, saranno guidati da Eupremio “Toni“ Carruezzo, già in carica come direttore tecnico di tutte le squadre dell’U.S. Castelnuovo. Carruezzo sarà in panchina anche domenica a San Romano nella gara con i fiorentini del Settimello di Calenzano. Da lunedì si vedrà.

Dino Magistrelli