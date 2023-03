Solo l’autore del gol brilla Tante insufficienze

CUCCHIETTI: 5,5. Incerto su un cross dalla linea di fondo; sul gol del pari marchigiano sbagliano in tanti in un’area affollata. QUIRINI: 6. Il giovanotto fa il suo, giocando quasi sempre d’anticipo ed accompagna anche l’azione offensiva. E’ sempre sul pezzo. TIRITIELLO: 6. Prestazione sufficiente, anche se meno efficace del solito.

BENASSAI: 5,5. E’ troppo lento nel far ripartire l’azione.

VISCONTI: 5,5. A corrente alternata. Non riesce a sfondare. MASTALLI: 6. E’ il più incisivo. Nel primo tempo sfiora due volte il gol di testa: prima conclude, però, troppo centralmente; poi è bravo nel cercare l’angolo, ma Borghetto devia in angolo.

FRANCO: 5,5. Fa il perno centrale. Cattura e gioca tantissimi palloni, ma, nel finale, commette qualche fallo di troppo in zone pericolose del campo.

DI QUINZIO: 6. Svolge il suo compito in modo ordinato. Preciso l’assist per Panico che realizza.

RIZZO PINNA: 5,5. Il giovanotto non incide. Modesto il suo contributo in fase offensiva. Non è in giornata.

PANICO: 7. Corre, lotta e aggredisce. Si fa trovare al posto giusto sulla imbucata di Di Quinzio, entra in corsa in area, evita il portiere in uscita e realizza il suo terzo gol stagionale.

FABBRINI: 5,5. A volte insiste troppo nel dribbling, anche se, quando è più concreto, guadagna punizioni e fa salire la squadra.

ROMERO: 6. Mette pressione alla difesa avversaria.

ALAGNA, D’ALENA, BRUZZANITI: sv. Non portano nulla di nuovo.

Emil. Pell.