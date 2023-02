Basket Ball Club Lucca si dichiara estranea ai fatti contestatigli dal Giudice Sportivo, in merito alla squalifica del campo (poi trasformata in multa) dopo il derby contro Bama Altopascio. "La nostra società è stata sanzionata applicando l’articolo 28 - 3 del Regolamento di giustizia, che recita “La sanzione verrà applicata nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, religiosa, di genere e territoriale“. Ribadiamo che BCL condanna apertamente, qualsiasi espressione, atteggiamento o scritte, per o con qualsiasi mezzo realizzate che, possano essere anche solamente avvicinate, a ogni tipo di discriminazione, sia essa religiosa, di genere o razziale. Nello specifico, abbiamo l’obbligo, come Basketball Club Lucca, i cui valori fondanti sono l’inclusione, la solidarietà e lo sport inteso come famiglia, di affermare che la società è completamente estranea ai fatti contestatigli".