S.Macario: sfida a Lido di Camaiore In vetta derby Gallicano-Fornaci

Sempre più incerti e tutti da seguire i campionati di Seconda categoria, a cominciare dal girone "A", dove il San Macario Oltreserchio, attuale quarta forza del torneo e unica formazione nostrana presente, fa visita ai versiliesi del Lido di Camaiore per rimanere in alto. Nel girone "B" si infiamma la lotta al vertice, ora guidato dal Capannori, tallonato da vicino da Gallicano, Vagli, Corsagna, Fornaci e Molazzana nell’ordine. Superfavorita dal pronostico, la capolista ospita il Fornoli e può allungare, anche perché le inseguitrici si sfidano fra loro: derby per il Gallicano sul campo del Fornaci, scontro diretto fra Corsagna e Vagli; mentre il Molazzana riceve il Barga e prova a rientrare.

Scorrendo la classifica verso il basso, il fanalino di coda Filicaia Diavoli Rossi si gioca le sue carte nella gara interna con il Borgo a Mozzano. Match-salvezza fra Pontecosi Lagosì e Montecarlo. Chiude il programma di questa sesta giornata di ritorno Academy Tau - Monteserra. Il via per tutti, alle ore 15.

Flavio Berlingacci