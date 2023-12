Sky Walkers ko contro Montemurlo

Ancora una sconfitta per lo Sky Walkers, questa volta al Palatagliate contro Lions Montemurlo che passa per 66 a 70. E’ stata una bella partita, giocata bene dai biancorossi, che hanno tenuto il campo fino alla fine, ma purtroppo non sono riusciti a portare a casa due punti importanti per la classifica. L’innesto di Bianchini ed il gioco fatto vedere però fanno ben sperare per il futuro. Nel primo quarto lo Sky va avanti grazie a diversi canestri da tre. Nel secondo quarto Montemurlo ha provato a rientrare, ma i ragazzi di Merciadri sono riusciti a tenere a distanza gli avversari e si è andati al riposo sul 42-32. Al rientro dagli spogliatoi qualche errore ha penalizzato i biancorossi, con Montemurlo che ne ha approfittato aggiudicandosi il quarto per 51-52. Nel quarto quarto si gioca punto a punto, ma gli ospiti mettono a segno punti pesanti, che alla fine consentono di portare a casa questo successo. Biancorossi di nuovo in campo il 14 gennaio contro Mugello. Ma il gioco e la grinta fatta vedere, fanno ben sperare per la seconda parte del campionato.

Alessia Lombardi