Si gioca a Poggibonsi

E’ ufficiale. La gara Grosseto-Tau calcio Altopascio, valevole per la 31ª giornata del campionato di serie D girone E, domenica alle 15, si giocherà in campo neutro, a Poggibonsi. Questo perché dopo gli incidenti al termine di Grosseto-Livorno, lo stadio "Zecchini" del capoluogo maremmano è stato interdetto ai torelli biancorossi, con squalifica del campo da gioco fino al 31 maggio. Gara che andrà in onda dunque allo "Stefano Lotti" nella città della Valdelsa.

Non è una partita qualunque. Ma quella decisiva per la salvezza diretta del club amaranto che in questo momento si trova al sest’ultimo posto e disputerebbe i play-out, a quota 33 punti. Il Grosseto, formazione blasonata e anche in serie B pochi anni fa, di punti ne ha 34 e adesso sarebbe salvo senza passare dagli spareggi. Si tratta di una vera e propria sfida verità e per Mancini e compagni potrebbe rappresentare un vantaggio da sfruttare in pieno.

La truppa di Favarin deve fare risultato. Poi ci sarà da giocare contro il Poggibonsi ad Altopascio dove arriverà anche la capolista Arezzo che ormai ha vinto il campionato. Conclusione il 6 maggio a Piancastagnaio, al cospetto della Pianese seconda.

Ma. Ste.