Si ferma la striscia vincente di Bcl Ma lotta alla pari con la corazzata

BCL

73

SPEZIA

81

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 4, Lenci, Lippi 6, Barsanti 8, Russo, Tempestini 4, Del Debbio 13, Simonetti 27, Piercecchi, Pierini 10, Rinaldi. All.: Nalin.

SPEZIA BASKET: Bolis 5, Ramirez 14, Marrucci 3, Gaspani, Steffanini, Vignali 19, Fazio 5, Pietrini, Morillo, Seskus 4, Balciunas 27, Tedeschi 4. All.: Scocchera.

Arbitri: Montano di Siena e Cignarella di Pisa.

Note: parziali 21-16, 35-41, 47-59.

LUCCA - Si ferma contro La Spezia la striscia vincente della Nalin band in casa. L’ostacolo, stavolta, era davvero di quelli super elevati. Una corazzata, una Nimitz dalla stazza notevole, ma anche capace di essere veloce. Balciunas e Vignali i rebus irrisolti dalla difesa biancorossa che, per rimanere alla metafora navale, ha risposto come un brigantino agile e dinamico che ha messo in difficoltà i liguri.

Partono meglio Barsanti e compagni, in un primo quarto equilibrato. Alti e bassi nel secondo, si va all’intervallo lungo con gli ospiti che ribaltano grazie ad un parziale di 25-14.

Nella ripresa il team allenato da coach Scocchera sembra prendere il largo: 47-61 al 33’. Qui un paio di iniziative senza schema di Lippi e Simonetti con canestro e fallo, un paio di Barsanti e Simonetti e un lay-up di Burgalassi portano BCL a contatto, 61-63 negli ultimi 5’ di gioco. Sembra materializzarsi la clamorosa rimonta. E’ qui, però, che si nota la grande squadra, quella arrivata dal Golfo dei Poeti.

Vignali non perde la calma, così come Balciunas e il fatturato offensivo ospite, dopo un momento di opacità, riprende vigore. Alla fine saanno 14 le triple messe a segno dagli spezzini. La differenza è tutta qui. Decimo posto ancora blindato per i biancorossi che il 1° aprile affronteranno la trasferta di Firenze contro Olimpia Legnaia.

Massimo Stefanini