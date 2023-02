Sfide importanti in alto e in basso

Tutte in trasferta le tre formazioni lucchesi del girone "A", attese da sfide importanti per i rispettivi interessi di classifica. La Folgor Marlia punta a rafforzare il proprio terzo posto e gioca sul campo dei pericolosi pisani del San Frediano; mentre l’Atletico Lucca, tranquillo a centro gruppo, vuole unteriore continuità e va a Migliarino per fare risultato. Difficile, quasi disperata, invece, la situazione del Lammari che disputa il delicatissimo scontro diretto sul terreno dei versiliesi del Corsanico: una partita da vincere assolutamente per accorciare il distacco dalle altre e, di conseguenza, coltivare ancora qualche piccola speranza di salvezza.

Ben diversa la situazione di Academy Porcari e Marginone nel girone "B", con i porcaresi che ospitano la Jolo per fare bottino pieno, blindare il proprio secondo posto e (perché no?) avvicinarsi alla capolista Monsummano. In casa anche il Marginone, contro la Sanromanese Valdarno, contro cui cerca riscatto dopo la frenata di domenica scorsa. Il via alle ore 15.

F. B.