Sfida complicata per gli Sky Walkers

Appuntamento esterno per lo Sky Walkers che domani alle 21 affronterà a Margine Coperta il Basket Massa e Cozzile. Si troveranno di fronte due neo promosse, che stanno cercando di conquistare punti pesanti per la classifica per cercare di ottenere la salvezza a fine stagione. I ragazzi di coach Luca Merciardi arrivano da un momento non troppo felice per quanto riguarda i risultati con tre sconfitte consecutive, ma nonostante questo l’atmosfera è positiva. Il roster sta cercando di lavorare nel migliore dei modi, soprattutto per quanto riguarda la difesa, dove dovranno cercare di essere più fisici per difendere tutte le situazioni di pericolosità che si possono presentare durante una partita. In attacco invece le cose vanno abbastanza bene grazie ai giocatori d’esperienza su cui possono contare.

Quella di domani sera sarà uno scontro tra due formazioni di bassa classifica e per questo motivo sarà tosta, perché entrambe vogliono cercare di conquistare i due punti necessari per fare un passo in avanti in classifica. Il match tra Basket Massa e Cozzile e Libertas sarà diretto da Alessandro Cartocci di Sesto Fiorentino e Giovanni Belgodere di Lastra a Signa.

Alessia Lombardi