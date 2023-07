Settore giovanile, i nomi dei convocati in prima squadra

L’obiettivo è semplice: travasare per ogni annata sportiva alcuni dei più promettenti prospetti del settore giovanile in prima squadra. I prodotti della cosiddetta cantera, modello Barcellona. E’ quello che farà il Tau Altopascio che ha comunicato ufficialmente i nomi dei ragazzi che saranno convocati il prossimo 24 luglio per il ritiro della formazione allenata da mister Venturi, che parteciperà al campionato di serie D 202324. Si tratta di Gabriele Bargellini, difensore esterno; Alessio Manetti, centrocampista offensivo; Niccolò Piccini, centrocampista; Lorenzo Vellutini, difensore centrale.

Ottimi prospetti, classe 2005, si sono ben distinti nel campionato Juniores Nazionale e che rappresenteranno un vero valore aggiunto nello scacchiere di mister Simone Venturi. Ci sono anche altri giovani della formazione Juniores amaranto che verranno valutati in queste ore dal direttivo tecnico della società.

M.S.