"Serve essere pronti a ogni situazione"

Tau a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo per mantenersi in zona play-off, oggi alle 14.30 allo stadio “Leonardo Pianigiani“ contro il San Donato Tavarnelle. Una formazione, è bene ricordarlo, che nella passata stagione militava tra i professionisti. Un team che è dietro gli amaranto in classifica, ma che è in ottima salute poiché arriva da tre vittorie in fila. Domenica scorsa ha messo fine all’imbattibilità del Grosseto, nei due turni precedenti ha superato con autorità Orvietana (in trasferta) e Montevarchi. Un tempo avremmo definito i gialloblu fiorentini una compagine tetragona. Segna poco, quinto peggior attacco del girone, ma subisce anche meno, con la seconda miglior difesa di tutto il campionato, meglio solo il Follonica Gavorrano. Tutto ciò fotografa il grado di difficoltà del match.

La speranza è quella di recuperare i vari influenzati della scorsa settimana. Rientra Zini che ha scontato il turno di squalifica e che dovrebbe fare coppia con Bernardini come centrale difensivo. Vedremo mister Venturi se sceglierà Quilici o Vellutini o arretrerà Meucci per l’altro posto. Recupera anche Biagioni. A centrocampo Antoni, Meucci (se verrà impiegato nella zona mediana), Bruzzo, Bruno, Manetti, Lombardo e Alessio: sono in sette per quattro posti. Capparella, assente contro il Real Forte Querceta, se recupera sarà dietro le due punte. Andolfi e Odianose decisivi contro i versiliesi. Ma qui il turnover regna sovrano e anche Malva (anche lui colpito dal virus nei giorni passati) e Noccioli si giocano le loro carte.

Mister Venturi, analizza le difficoltà della gara: "Arrivano dalla C e li incontriamo forse nel loro miglior momento. Giocheremo su un campo pesante e questo ci penalizza notevolmente, anche perché il San Donato abbina fisicità e qualità. Dobbiamo farci trovare pronti per ogni situazione. Il finale di girone di andata? Il bilancio è già buono, 27 punti non sono pochi, speriamo di poterne aggiungere altri, ma sarà dura, visto che dopo il San Donato avremo la capolista Pianese da affrontare".

Massimo Stefanini