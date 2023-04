Serie "D" - Turno infrasettimanale

Oltre al 2-2 dell’andata, il pensiero va subito a quel 15 maggio 2022, quando il Tau espugnò l’"Armando Picchi", ribollente di tifo, conquistando, per la prima volta nella sua storia, la serie "D". Oggi, ore 15, al "Carraia" di Ghivizzano, per ragioni di ordine pubblico, la posta in palio è soprattutto per il Tau che cerca la salvezza diretta, lasciando sei formazioni dietro (come in questo momento) per evitare anche i play-out.

I labronici, dal canto loro, possono puntare solo al quinto posto, ai play-off che, però, in quarta serie, non hanno alcun valore, se non a stabilire una graduatoria di ripescaggio, ma subordinata alla "C". Amaranto di Altopascio, record di pareggi nel girone, 14 e terzo posto assoluto di tutta la "D", dietro i 15 dei leccesi del Casarano (girone "H") e del Real Calepina del raggruppamento "B", su 29 partite. I 16 dell’Asti nel girone "A" devono essere rapportati alle 33 gare già giocate in quel torneo, a 20 squadre.

Tau peggior attacco casalingo del campionato. Livorno che, invece, detiene la seconda miglior difesa dopo quella dell’Arezzo, cui doveva contendere il campionato e che, invece, non ha mai lottato veramente per la prima posizione.

Le notizie dal campo che arrivano sono buone: dovrebbero recuperare praticamente tutti gli infortunati. Antoni, Vannucci, Anzilotti erano già in campo a Ostia, così come Mancini che sta stringendo i denti per acciacchi vari. Borgia ha scontato la squalifica. Meucci e Zini, non rischiati in avvio in terra laziale, potrebbero partire dall’inizio. Da valutare Diop.

Massimo Stefanini