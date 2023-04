Serie "D" - Il punto

Tornato a mani vuote da Civita Castellana, il Ghiviborgo prepara i prossimi impegni per chiudere bene il campionato, per cullare fino al termine il sogno di agganciare la zona play-off, senza vanificare il suo bel girone di ritorno che ha dato tante soddisfazioni. Maccarone analizzata con la solita, squisita disponibilità e con l’equilibrio che lo contraddistinguono, la prestazione della squadra.

"Direi – attacca – che abbiamo fornito una buona prova. Nel primo tempo ci è stato annullato un gol di Bongiorni che pareva regolare; poi, in avvio di ripresa, annullata una rete buona anche al Civitacastellana. La gara è filata via equilibrata ed è stata risolta da un episodio, sotto forma di un eurogol che ci ha condannato alla sconfitta a un quarto d’ora dalla fine. I ragazzi hanno, poi, cercato di acciuffare il pari che sarebbe pure stato il risultato più giusto, ma abbiamo peccato di concretezza nei minuti di recupero, fallendo in maniera clamorosa la rete dell’1 a 1. Dispiace per il risultato, anche se la prestazione c’è stata".

"Ora guardiamo con fiducia alle prossime partite – chiude Big Mac – : prima il derby di Seravezza, poi la gara interna con il Grosseto, per fare punti e finire bene il campionato, con i play-off che sono ancora alla portata. E’ questo il nostro obiettivo finale". Perde, infatti, anche il Livorno, quinto e rimane tre lunghezze avanti ai colchoneros; lo stesso Flaminia scavalca il Ghivi che scivola, così, al settimo posto, interrompendo la striscia positiva di sette risultati utili consecutivi. Di conseguenza non sarà facile per allenatore e staff tecnico trovare le giuste motivazioni per i prossimi impegni, anche se Maccarone non vuole cali di tensione.

Flavio Berlingacci