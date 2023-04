Serie "D" - Il punto

Settimo risultato utile consecutivo, sedicesimo pareggio stagionale per il Ghiviborgo, contro il Terranuova Traiana. Moderatamente soddisfatto Maccarone che analizza così la prova dei suoi. "Gara difficile – dice – , dove siamo andati sotto in avvio e non è stato facile imbastire una buona reazione. Il Terranuova si è, infatti, dimostrato avversario fisico e combattivo che voleva un risultato importante".

"Abbiamo anche rischiato di subìre il raddoppio – ammette il tecnico – , poi siamo cresciuti nel finale, fino alla rete del pareggio, direi sotanzialmente giusto, che ci permette di continuare a cullare il sogno play-off, visto che siamo ancora a tre punti dal Livorno. In settimana ci prepareremo al meglio per la gara di domenica, sul campo del Flaminia Civitacastella: un confronto importante e decisivo verso il nostro attuale obiettivo". "Big Mac", dunque, motivato e fiducioso, quando mancano tre giornate al termine di un campionato comunque positivo per i colchoneros che, dopo essersi messi al sicuro, ora possono togliersi qualche bella soddisfazione, senza troppe pressioni, ma giocando con la testa libera, per rimanere nella parte medio-alta della classifica.

Francamente, contro la compagine aretina, il Ghivi è apparso sotto tono, ha rischiato più del lecito, ma ci può stare: spesso le formazioni in lotta per la retrocessione sono gli avversari più difficili a questo punto del torneo. Ora sotto con il Flaminia, appena dietro ai biancorossoazzzurri in classifica, per una sfida che si preannuncia senza troppi tatticismi e che i ragazzi di Maccarone vogliono interpretare bene per allungare ulteriormente la propria, invidiabile, striscia positiva.

Flavio Berlingacci