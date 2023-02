Serie D, domenica con il sorriso per le lucchesi

Due le certezze. La prima è che l’Umbria porta bene al Tau Altopascio che a Città di Castello ottiene il terzo blitz esterno stagionale dopo quelli con Trestina (guarda caso sempre nei pressi della città della Valtiberina) ed Orvietana. La seconda è che sono quattro le vittorie in viaggio, c’è anche quella prestigiosa di Arezzo, contro le sole due casalinghe (anche se bisogna considerare che in casa effettivamente gli amaranto giocano da Natale).

Diop e compagni hanno un rendimento esterno migliore di quello casalingo. Adesso a quota 30 il Tau è fuori dalla zona play-out, con Ponsacco e Grosseto sorpassate. Ma la classifica è cortissima. Mister Giancarlo Favarin ottiene il primo successo della sua gestione tecnica dopo il pareggio interno con il Terranuova Traiana: "I ragazzi hanno sfornato una bella prestazione, come mi attendevo, stanno lavorando con notevole impegno e determinazione - spiega il tecnico pisano - un risultato che ci dà enorme fiducia. Dopo il 3-0 abbiamo subìto il gol ed è chiaro che un pizzico di sofferenza ci poteva stare. Poteva arrivare anche il quarto gol, abbiamo preso un palo, gli umbri non avevano a quel punto più nulla da perdere. Abbiamo tenuto bene. La mia compagine è sempre stata propositiva. Ci sono ancora nove partite, tutte difficili, ma questa è la strada da seguire. Lavorando i risultati arrivano, ho un gruppo con ragazzi molto disponibili, va fatto un plauso a questo gruppo, hanno giocato anche quelli della panchina offrendo un valido contributo".

"Tre punti importanti - chiosa l’ex trainer della Lucchese - , ma non abbiamo ancora fatto niente. Il percorso per la salvezza è lungo. Questo successo rappresenta l’inizio. Ci attendono altre nove battaglie". Uno degli allenatori più vincenti della serie D ha tracciato la strada da percorrere. A partire da domenica prossima, con il gran derby al Comunale di via Rosselli con il Seravezza.

Massimo Stefanini