Serie "C" femminile

Dopo il pareggio esterno per 1 a 1 nello scontro diretto contro il Fiammamonza, la Lucchese torna a giocare a Saltocchio e, oggi, alle 14.30, questa volta lo fa contro lo Spezia. Una gara dal sapore particolare, che ha sempre visto le rossonere giocare bene, contro le aquilotte. Uno scontro che, però, vede Fenili e compagne partire svantaggiate, vista la posizione in classifica, con la Lucchese al tredicesimo posto, con 12 punti e, pertanto, in zona play-out; mentre le bianconere sono a centro classifica, a 24.

Durante la settimana, visto anche il buon momento, Carruezzo e le ragazze hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento. Tre punti consentirebbero di fare un bel passo in avanti in classifica e di cercare di tallonare il Pontedera, prima fuori dai play-out.

Intanto il portiere rossonero Alessia Passarella (foto) è stata convocata dal commissario tecnico Marco Canestro per il 6° Torneo internazione "Il calcio è rosa – Donne e pace". Competizione alla quale partecipa la Nazionale Under 20 e che si svolgerà a Roma.

R. L.