Serie B e Promozione: Le Mura Spring in campo con la Basket Femminile

Non solo serie B. Da quest’anno infatti la società di basket femminile lucchese Le Mura Spring disputerà anche il campionato di Promozione. "Altra novità in casa Spring - scrive infatti il gruppo sul proprio profilo Facebook - ! Nasce il nuovo gruppo che andrà a disputare il campionato di Promozione, formato prevalentemente da Senior che vogliono riavvicinarsi al mondo agonistico in una categoria meno impegnativa, ma non per questo meno divertente, e da qualche Under che vuole cimentarsi anche contro avversarie più esperte. Il gruppo sarà affidato alle sapienti mani di coach Luca Benedetti".