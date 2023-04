Secondo memorial Natali In 400 alla piscina Iti

Alessandro Natali era uno dei pilastri della squadra del Circolo Nuoto Lucca, persona che viveva il mondo master nel pieno del suo spirito. Trascinatore per le nuove reclute e una certezza anche per i più veterani. Un punto di riferimento e non solo in ambito sportivo. Alessandro aveva 59 anni, quando ci lasciò quel maledetto 3 febbraio del 2019 durante una gara dei 1.500 metri UISP a Siena. Ma non se ne è mai davvero andato.

I compagni di squadra ogni anno lo ricordano con un evento dedicato, a cui non manca mai di partecipare la famiglia. Anche quest’anno il Circolo nuoto Lucca master organizza il II memorial. “Quello che vogliamo con questo memorial è semplicemente onorare e ricordare un amico che ha lasciato un vuoto incolmabile dentro tutti noi – così la squadra master del Circolo Nuoto Lucca –. La sua assenza in corsia, durante i nostri allenamenti e durante le gare, è un peso enorme. Quest’anno la squadra master è una delle più numerose e competitive della Toscana e se Alessandro potesse vedere cosa è diventata, lui che l’ha vista nascere, ne sarebbe orgoglioso. È un gruppo fantastico e molto unito, dove prima di tutto ci si diverte e poi ci si allena anche intensamente“.

Il secondo memorial Natali si terrà nella vasca dell’Iti domenica 7 maggio. Si sono già prenotate e quindi parteciperanno formazioni provenienti da tutta Italia. Sono previste due premiazioni speciali: miglior prestazione maschile e femminile dei 200 rana, la specialità di Alessandro. Tutta la manifestazione è stata coordinata da Alessandro Meregalli (allenatore e atleta del Ciroclo Nuoto Lucca) e dagli atleti che mai hanno dimenticato Alessandro e si sono impeganti al massimo per rendere ancora vivo il ricordo di una persona speciale. Il primo memorial, lo scorso anno, fu un successo che gli organizzatori, oggi, sperano di replicare o superare: furono coinvolti 350 atleti e 41 squadre da tutta Italia. E i figli di Alessandro Natali, Giacomo e Greta ricordarono il padre con 3 rose sul blocco di partenza centrale della piscina, nell’applauso-abbraccio di tutta la tribuna.

L.S.