Mercoledì di coppa per il Corsagna, l’unica rappresentante del calcio lucchese ancora in lizza nella competizione di Seconda categoria. I neroverdi giocano in notturna (ore 20.30) al "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, contro i pisani del La Cella, attuale capolista del girone "A", avversario, dunque, forte e piuttosto quotato. Invece il Corsagna è in un momento di flessione, con le ultime due sconfitte consecutive che gli hanno fatto perdere la vetta della classifica del girone "B": i ragazzi di Piercecchi sono scivoltati al quarto posto. La sfida contro La Cella è valida per i quarti di finale della Coppa Toscana e si gioca in gara unica a eliminazione diretta: in caso di parità, tempi supplementari ed eventuali rigori.

F. B.