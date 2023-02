Seconda categoria - Coppa Toscana

CORSAGNA

2

LA CELLA

1

CORSAGNA: Rugani, M. Lucchesi (79’ Motroni), Spicciani (87’ Eramnazi), Buoni, Barsi, Signorini, Bottari, Barsanti, Alberigi (68’ Tulipano), Castelli (90’ Bertoncini), Martino. All.: Piercecchi.

LA CELLA: Cecchetti, Pavolettoni, P. Marconi (79’ Foschi), Sinaj, A. Berretta, Bellagamba, Caradonna (46’ Paolicchi), Rindi, Giannini (71’ Lottini), Mori (66’ Lucchesi), Fejzai. All.: Vuono.

Arbitro: Banfi di Pistoia.

Reti: 23’ Barsanti, 45’+ 4’ Giannini, 67’ Alberigi.

Note: espulsi 26’ Rindi, 37’ Vuono (all.), 91’ A. Berretta.

BORGO A MOZZANO - Il Corsagna vola con merito in semifinale, al termine di una sfida aspra e combattuta contro il quotato La Cella, capolista del girone "A". Partita piacevole e bene interpretata dai neroverdi, vicini alla rete al 18’ con Martino che calcia alto su invito di Spicciani. Rispondono gli ospiti, ma il colpo di testa di Giannini, su cross di Fejzai, termina alto. Al 23’ un gran gol, al volo dal limite, di Umberto Barsanti porta avanti i neroverdi. Appena tre minuti dopo, pisani in dieci per la giusta espulsione di Rindi (fallo di reazione). Pare essere la svolta, ma gli avversari pareggiano al quarto di recupero: Caradonna crossa da destra, spettacolare rovesciata di Giannini e palla in rete.

Ripresa equilibrata e senza grossi sussulti fino al 22’, quando un pallonetto di Martino si infrange sulla traversa: tap-in di testa di "Babic" Alberigi; è il gol della qualificazione. Sterile la reazione dei pisani (nervosi, finiscono in nove); sfiorata la terza segnatura con Eramnazi nel recupero. Semifinale con la Laurenziana, mercoledì 1° marzo, sempre a Borgo a Mozzano.

Flavio Berlingacci