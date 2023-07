Se in campo serve anche un po’ di... Panico

La Lucchese rischia di arrivare seconda nella corsa per l’ingaggio di Giuseppe Panico, il forte esterno offensivo 26enne di Ottaviano, rientrato per fine prestito al Crotone, dopo essere stato uno dei punti di forza della squadra di Maraia nella parte finale della scorsa stagione, risultando tra l’altro il miglior realizzatore con 5 reti. Panico aveva manifestato la sua volontà di rimanere a Lucca ed aspettava che la Lucchese facesse i dovuti passi con il Crotone, ma quando qualcuno, nella “stanza dei bottoni“ rossoneri si è ricordato di lui, ha sbattuto contro il …marmo delle Apuane. Già, perché la Carrarese, che sta allestendo una squadra capace di ripetere, se non addirittura migliorare, il campionato scorso, ha ufficialmente chiesto al Crotone il prestito di Panico, approfittando evidentemente del fatto che la Lucchese era impegnata nel risolvere le sue faccende tecniche interne.

C’è insomma, il rischio che i rossoneri arrivino secondi. Ora si confida sul fatto che l’attaccante napoletano, se fosse lui a decidere, sceglierebbe sicuramente Lucca e la Lucchese, ma bisognerà vedere chi tra le due società metterà in campo gli “argomenti“ più convincenti. Intanto non è filtrato nulla sull’esito dei colloqui preliminari che il diesse Frara ha avuto con i procuratori di Tumbarello, Benassai e Rizzo Pinna. Se fossero stati positivi, sicuramente la società lo avrebbe comunicato ufficialmente come ha fatto in occasione dei rinnovi di Ravasio e De Maria. Evidentemente non c’è ancora accordo tra domanda e offerta.

E nulla si sa quando Frara parlerà con il procuratore di Tiritiello e soprattutto che tipo di offerta farà la società per non lasciare andare via uno dei difensori più forti della categoria, sapendo benissimo che ci sono almeno 3-4 società pronte a raddoppiare l’attuale ingaggio di Tiritiello. Come nulla si sa del nuovo staff medico, dal momento che il dottor Adolfo Tambellini ed il massaggiatore Alvaro Vannucchi non sono stati interpellati.

Rimane altresì da definire il preparatore dei portieri, che, a questo punto, potrebbe non essere un ex della Primavera del Frosinone, ma un elemento della zona. Sono, insomma, molti gli aspetti che avrebbero bisogno di dichiarazioni ufficiali da parte della società. Invece, sotto questo aspetto, nessuno parla. Come del resto non si conosce il programma relativo al raduno e alla successiva partenza per il ritiro del Ciocco, che dovrebbe essere confermato per il 16 luglio.

Infine, si aspetta di sapere quali e quanti “under“ della Primavera del Frosinone allenata da mister Gorgone sono stati scelti per completare il futuro organico tecnico. Si è parlato del portiere Palmisani, degli attaccanti Condello e Selvini, del centrocampista Pera.

La scelta finale dovrebbe tenere conto degli altri giocatori che sono già in “rosa“ e di quelli che saranno ingaggiati, primo tra tutti un attaccante centrale. L’obiettivo è quello di arrivare ad un organico massimo di 24 elementi, tra “over“ e “under“.

Emiliano Pellegrini