San Macario vuole rimanere in alto

Consueto programma ricco di gare molto interessanti in Seconda categoria.

Nel girone "A" il San Macario Olterserchio riceve i pisani del Pappiana per vincere e rimanere nella parte alta della classifica.

In un girone "B" mai così equilibrato, ben sei squadre in rigida fila indiana a giocarsi la supremazia del campionato. Lo stop del Corsagna ha, infatti, fatto perdere la vetta ai neroverdi, superati dalla neocapolista Capannori e dal Gallicano, con la quinta giornata di ritorno che propone la trasferta di Barga per il Capannori, il "facile" match casalingo per il Gallicano contro il fanalino Filicaia Diavoli Rossi e la difficile trasferta di Bientina per il Corsagna. Anche se la sfida più attesa è lo scontro in alta quota fra Vagli e Fornaci, con l’insidiosa gara di Borgo a Mozzano per il Molazzana, a chiudere il quadro.

Punti-salvezza sono, invece, in palio negli altri incontri: Fornoli-Academy Tau, Montecarlo - Nuova Popolare CEP e Monteserra - Pontecosi Lagosì. Il via, per tutti, alle ore 15.

F. B.