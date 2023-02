Salas Palmas-Parducci Doppietta a Carrara

Andrea Bernardita Salas Palmas, forte atleta del Gp Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, ha vinto domenica a Carrara sulla distanza dei 30 km alla White Marble Marathon, facendo da apripista a numerosi piazzamenti e successi di categoria per i suoi compagni. Seconda assoluta sempre sui 30km Alice Parducci; in campo maschile terzo posto assoluto per Damiano Lippi, primi posti di categoria per Zivago Anchesi e Alice Coltelli, secondo posto di categoria per Adriano Mattei e buone prove per Lorenzo Pellegrini e Luigi Turri.

Sulla distanza regina dei 42 km a Carrara ottima prova per Ioana Lucaci, giunta quarta assoluta con il tempo di 2h53’09’’. Bravi sulla distanza più lunga anche Mirco Tomà in 2h59’53’’, Simone Cimboli, Luciano Passanante ed Eugenio Nania. Sulla distanza di 21 km, primi posti di categoria per Luca Biagi, Barbara Casaioli e Fabrizio Santi, secondo posto di categoria per Giulio Buchignani, terzo posto di categoria per Nicola Dazzi e buone prove per Daniele Bazzicchi, Damiano Bechelli, Luca Salotti, Maurizio Folegnani, Andrea Meschi, Marica Lucaci e Mjchol Giannoni e Federico Ferrarini. Sulla distanza di 10 km primo posto di categoria per Marco Sagramoni, secondi posti di categoria per Mimmo Marino e Rocco Cupolo e buone prove per Nicola Vanni, Roberto Tognari, Davide Pruno, Nicola Cappelli, Francesco Zampolini, Martina Baratta e Gianluca Bertuccelli.

A Lecore (Firenze), nel Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre, Roberto Gianni si è classificato per la finale nazionale. Un bravo poi a Massimiliano Frandi, Luca Lombardi e Gianfranco De Santis.

Alla ‘Mezza di Scandicci‘, ottima prova per Jilali Jamali , 4° assoluto in 1h11’21’’ e buone prove per Francesco Fabbri, Alessandro Gualtieri, Leonardo Trentanovi, Marco Benvenuti, Andrea Pardini e Massimo Cristofani. A Pistoia, al ‘Trofeo Granocchio‘, terzo posto assoluto per Mirko Tarantola, secondo posto di categoria per Marco Osimanti e buone prove per Giada Abbattantuono, Maurizio Pierotti, Gino Cappelli, Leonardo Pierotti e Ludmillo Dal Lago.

Dino Magistrelli